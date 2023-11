Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 344,50 EUR.

Die Microsoft-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 344,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 343,35 EUR. Mit einem Wert von 343,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 5.136 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 1,35 Prozent wieder erreichen. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,48 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 403,88 USD.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50.122,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

