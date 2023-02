Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 235,70 EUR abwärts. Bei 235,70 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 317 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 289,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,61 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 12,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,00 USD.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.747,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

