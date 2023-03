Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag billiger

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 273,63 USD. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 272,75 USD nach. Bei 275,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.813.712 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 213,43 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 300,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 24.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 52.747,00 USD gegenüber 51.728,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

