Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag freundlich

Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 256,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 257,15 EUR. Bei 256,75 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 2.345 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 289,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 11,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,13 USD.

Am 24.01.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,31 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

