Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Die Aktie von Microsoft hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 421,17 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 421,17 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 421,75 USD an. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 419,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 421,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.002.634 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 430,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). 2,29 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2023 (275,38 USD). Mit einem Kursverlust von 34,62 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 USD belaufen. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 440,67 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,32 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 62.020,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Am 23.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

