Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Microsoft 277,40 EUR

0,29% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 307,04 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 307,33 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 304,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.535.244 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 0,09 Prozent zulegen. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 43,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,13 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 52.857,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 49.360,00 USD umgesetzt.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,56 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Hot Stocks heute: TUI am Boden - LPKF sendet Signale - Vorwarnung bei Microsoft

Forscher mit ersten Schritten hin zur Anwendung von ChatGPT in der Finanzwelt

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie in Grün: Microsoft-Manager kritisiert Brexit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com