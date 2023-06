Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Mittag an

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 335,28 USD.

Um 12:01 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 335,28 USD nach oben. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 29.330 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 351,32 USD. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,78 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 57,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 350,75 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,08 Prozent auf 52.857,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

