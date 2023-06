Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 334,45 USD.

Die Microsoft-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 334,45 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 336,79 USD. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 333,99 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 334,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.887.793 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (351,32 USD) erklomm das Papier am 17.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 5,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Mit Abgaben von 36,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 350,75 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

