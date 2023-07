Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Microsoft. Im Tradegate-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 09:20 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 303,95 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 303,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,95 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.298 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 7,55 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (208,50 EUR). Abschläge von 31,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 377,29 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.189,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 51.865,00 USD eingefahren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie an der NASDAQ leichter: EU-Kommission nimmt Microsoft wegen Teams-Einbindung unter die Lupe

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie dennoch unter Druck: Microsoft kann Gewinn steigern

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?