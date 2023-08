Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 323,38 USD.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 323,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 17.730 Microsoft-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD an. 13,42 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 377,29 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 56.189,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 51.865,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Anlageexperte warnt vor "KI-Blase" - langfristige Zukunftschancen

Neue Berkshire Hathaway-Aktien: So hat sich der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2023 verändert

Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2023 im Portfolio der UBS