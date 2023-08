Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag südwärts

Microsoft im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 320,61 USD.

Die Aktie verlor um 17:35 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 320,61 USD. Den London-Handel startete das Papier bei 319,36 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.730.197 Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2022 bei 229,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 28,29 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 377,29 USD.

Am 25.07.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56.189,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.865,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 10,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

