Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 506,02 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 506,02 USD. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 505,76 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 507,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 574.121 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,85 Prozent.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,67 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 76,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,52 USD fest.

