Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Donnerstagabend an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 508,68 USD zu.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 508,68 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 510,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 507,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.664.828 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 9,11 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,21 Prozent wieder erreichen.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,67 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 606,00 USD an.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 15,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025

Klage gegen ChatGPT-Entwickler OpenAI

Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen