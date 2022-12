Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 223,85 EUR zu. Bei 224,25 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.557 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (304,15 EUR) erklomm das Papier am 28.12.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,40 Prozent. Bei 217,00 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,63 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD gegenüber 2,27 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent auf 50.122,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

