So entwickelt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag höher

28.12.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 337,25 EUR.

Werbung

Das Papier von Microsoft legte um 09:18 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 337,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 337,75 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.337 Microsoft-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,06 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 403,88 USD an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 24.10.2023 vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50.122,00 USD erwirtschaftet hatte. Die Microsoft-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.01.2024 erwartet. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,22 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie verliert: 'New York Times' reicht Klage gegen OpenAI und Microsoft wegen ChatGPT ein Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in Grün Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com