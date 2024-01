Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag höher

Kurs der Microsoft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 406,47 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 406,47 USD zu. Bei 409,12 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 405,80 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.813.743 Microsoft-Aktien.

Am 29.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 409,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,65 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.01.2023 bei 242,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 40,41 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 412,00 USD aus.

Microsoft veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 56.517,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52.747,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,00 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

