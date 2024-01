Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag fester

Blick auf Microsoft-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Im Tradegate-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Microsoft legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 373,90 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 374,75 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 373,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.077 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 375,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 0,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 222,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2023). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 67,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 403,88 USD.

Microsoft veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,32 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.517,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,00 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

