Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 405,69 USD.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 405,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 24.949 Microsoft-Aktien.

Am 10.02.2024 markierte das Papier bei 420,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 3,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.03.2023 bei 245,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,46 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,95 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 440,67 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.01.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,32 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.020,00 USD umgesetzt, gegenüber 52.747,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

