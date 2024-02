Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Abschlägen

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 373,60 EUR nach.

Das Papier von Microsoft befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,7 Prozent auf 373,60 EUR ab. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 373,60 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 376,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.672 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 391,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 4,75 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 229,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2023). Mit einem Kursverlust von 38,70 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,67 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 30.01.2024 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,58 Prozent auf 62.020,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52.747,00 USD erwirtschaftet worden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

