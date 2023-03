Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag fester

Um 12:01 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 277,50 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 37.372 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 315,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 12,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 30,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 300,13 USD.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 52.747,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 51.728,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Lyft-Aktie mit Verlusten: Uber-Rivale Lyft bekommt neuen Chef - Gründerduo zieht sich zurück

Microsoft-Aktie sinkt: Kartellamt leitet Verfahren gegen Microsoft ein

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com