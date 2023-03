Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Mittwochvormittag

Die Microsoft-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 256,30 EUR. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 256,60 EUR. Mit einem Wert von 254,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.994 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 289,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,53 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,13 USD aus.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 52.747,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.728,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

