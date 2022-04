Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittag freundlich

Die Microsoft-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 274,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 275,55 EUR. Bei 274,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 27.546 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 11,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2021 (195,24 EUR). Mit einem Kursverlust von 40,39 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 369,71 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 26.04.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 49.360,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.706,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie steigt stark: Microsoft steigert Gewinn und Umsatz

Ausblick: Microsoft legt Quartalsergebnis vor

Elon Musk und Steve Jobs: Welche Parallelen es zwischen den beiden Alphatieren gibt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com