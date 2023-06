Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 307,95 EUR.

Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 307,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 308,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 308,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.609 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 320,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 4,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (208,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,29 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 350,75 USD.

Microsoft gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

