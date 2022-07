Microsoft Aktie News: Microsoft schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Microsoft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 272,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 272,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 271,20 EUR. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 13.708 Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 231,85 EUR. Abschläge von 17,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 351,25 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 26.07.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 USD, nach 2,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 51.865,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.152,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.10.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

