Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag im Minus

Die Microsoft-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 224,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,30 EUR. Zuletzt wechselten 66.672 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,44 Prozent. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 7,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 287,63 USD.

Microsoft veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.728,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Microsoft.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

