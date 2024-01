Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 410,46 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 410,46 USD zu. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 413,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 412,15 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.696.800 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 413,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 0,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 242,20 USD. Dieser Wert wurde am 31.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,99 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 412,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.10.2023. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,32 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 56.517,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52.747,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,27 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

