Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 340,61 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 340,61 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 341,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 337,57 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.916.438 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 351,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 37,34 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 350,75 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 52.857,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

