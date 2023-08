Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 329,49 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 329,49 USD zu. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 329,81 USD. Bei 328,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.640.761 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,78 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 10,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 54,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 377,29 USD.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 56.189,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.865,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 10,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

