Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 333,38 USD.

Um 12:02 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 333,38 USD nach oben. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 36.633 Stück.

Bei 366,78 USD markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 10,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 35,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 383,88 USD.

Am 24.10.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50.122,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,17 USD im Jahr 2024 aus.

