Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 336,16 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 16:08 Uhr 1,9 Prozent. Bei 339,45 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 333,33 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 8.328.420 Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,51 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 383,88 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,35 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent auf 56.517,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,17 USD im Jahr 2024 aus.

