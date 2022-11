Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittwochvormittag

Um 09:22 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 232,25 EUR. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 233,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,35 EUR. Bisher wurden heute 527 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 305,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,93 Prozent. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,63 USD aus.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50.122,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 45.317,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 vorlegen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Warum Jeff Bezos vor teuren Neuanschaffungen warnt - und Amazon Tausende Angestellte entlassen will

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen

In diese US-Akien hat die Deutsche Bank im dritten Quartal investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com