Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Dienstagmittag ab

Die Microsoft-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 222,95 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 222,65 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,35 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.092 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,01 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 6,80 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 287,63 USD.

Microsoft veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,37 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

