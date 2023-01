Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 225,40 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 225,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 224,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.989 Microsoft-Aktien.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 289,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 7,98 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 287,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.728,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,37 USD je Aktie belaufen.

