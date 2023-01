Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Bei der Microsoft-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 224,25 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 224,35 EUR an. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,15 EUR ab. Bei 224,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.281 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 289,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2022). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 22,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 7,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 287,63 USD.

Am 24.01.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

