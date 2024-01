Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 405,01 USD.

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 405,01 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 404,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 407,16 USD. Bisher wurden heute 12.403.794 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 415,31 USD an. 2,54 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2023 Kursverluste bis auf 242,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 66,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 440,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.517,00 USD im Vergleich zu 52.747,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

