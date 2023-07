Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 333,93 USD.

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 333,93 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 333,36 USD. Mit einem Wert von 336,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.441.580 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Mit Abgaben von 36,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 377,29 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 11,07 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

