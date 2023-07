Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit Aufschlag

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 307,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 307,35 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 307,75 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 307,05 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 12.509 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei einem Wert von 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 47,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 377,29 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 56.189,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.865,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 25.10.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,07 USD im Jahr 2024 aus.

