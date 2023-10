Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 336,53 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 336,53 USD abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.083 Microsoft-Aktien.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 366,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,99 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 36,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 383,88 USD.

Am 24.10.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 56.517,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.122,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

