Heute im Fokus

Rupert Murdoch tritt als Chef von Fox und News Corp zurück. Britische Netflix-Erfolg 'Sex Education' geht zu Ende. Amazon: Spin-off 'The Continental: Aus der Welt von John Wick' geht an den Start. VW hält vorerst weiter an Produktion in Dresden fest - IG Metall beklagt 'miese Arbeitsbedingungen' bei Shuttle-Dienst Moia. OHB steht hinter Übernahmeangebot von KKR.