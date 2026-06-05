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Heute im FokusUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Deutsche Autobauer hinken hinterher. Tesla mit massiver Kurszielerhöhung. Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab. Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander. Pharmakonzerne kürzen Investitionen - Bund verteidigt Kurs. RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an.
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