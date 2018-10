Microsoft investiert in Fahrdienstvermittler Grab

Von Josh Beckerman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Softwarekonzern Microsoft investiert in den in Südostasien tätigen Fahrdienstvermittler Grab. Gleichzeitig sei eine Technologiepartnerschaft vereinbart worden, teilten beide Unternehmen mit.

Wie viel Geld Microsoft bei Grab investiert, blieb offen. Im August hatte der Uber-Wettbewerber schon einmal 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, unter anderem 1 Milliarde Dollar von Toyota. Damals war Grab laut einem Informanten insgesamt mit 11 Milliarden Dollar bewertet worden.

Grab ist in acht Ländern Südostasiens tätig, und die Cloud-Plattform Azure von Microsoft soll nun im Zuge der Partnerschaft bevorzugt werden. Die Zusammenarbeit ist auf fünf Jahre angelegt. Themen der Technologiepartnerschaft sind beispielsweise Nutzererkennungsmechanismen, die Kartenqualität, Betrugsbekämpfung und Unterhaltungsangebote im Auto.

