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Microsoft legt stärker zu als erwartet - Jahresgewinn von 134 Milliarden Dollar

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REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft hat im vergangenen Geschäftsjahr 2026/27 dank einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Der Erlös sei in den zwölf Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 332 Milliarden Dollar (290 Mrd. Euro) nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Redmond mit. Der Gewinn zog um fast ein Drittel auf knapp 134 Milliarden Dollar an. Operativ verdiente der Konzern 155 Milliarden Dollar und damit gut ein Fünftel mehr. Microsoft schnitt beim Umsatz und Ergebnis besser ab erwartet als erwartet. Die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion auf die Zahlen zu./zb/he

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27.07.26 Microsoft Buy UBS AG
21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital