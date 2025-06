Microsoft passt Cloud-Angebot europäischen Sicherheitserwartungen an

Von Edith Hancock

DOW JONES--Microsoft will seinen europäischen Kunden im Cloud-Geschäft mehr Datensicherheit bieten. Der Softwarekonzern kündigte an, seine souveränen Cloud-Lösungen in Europa dahingehend anzupassen, dass Kunden sicher sein können, dass ihre Daten in der Region gespeichert werden und auch dort verbleiben. Der US-Technologieriese teilte in einem Blogbeitrag mit, dass er angesichts der geopolitischen Spannungen sein Cloud-Geschäft in mehrfacher Weise den Erwartungen der Kunden anpasst.

Im Rahmen einer "European Data Guardian"-Klausel sollen nur noch Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf die gespeicherten Kundendaten haben, die in Europa ansässig sind. Damit gebe es eine zusätzliche Sicherheitsebene. Microsoft hatte im April Pläne für den Ausbau seiner Cloud- und KI-Aktivitäten in Europa vorgestellt, darunter auch die Erweiterung seines Netzwerks an Rechenzentren. Der Konzern reagierte damit auf den Druck, den europäische Firmen mit dem Ziel, die technologische Souveränität des Staatenbundes zu schützen, auf die EU-Politik ausgeübt hatten.

