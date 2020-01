Microsoft überzeugt mit Umsatz- und Gewinnsprung

Von Jeremy C. Owens und Aaron Tilley

NEW YORK (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Microsoft hat dank einer besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung in allen drei Segmenten die Markterwartungen übertroffen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn legten im zweiten Geschäftsquartal dank eines erneut rasanten Cloud-Wachstums stärker zu als erwartet. Im nachbörslichen US-Handel legte die Microsoft-Aktie in Reaktion auf die Geschäftszahlen um über 2 Prozent zu.

Der Umsatz kletterte den Angaben des US-Konzerns zufolge um 14 Prozent auf 36,9 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten nur mit 35,67 Milliarden Dollar gerechnet. Das Nettoergebnis steigerte der Konzern auf 11,65 Milliarden oder 1,51 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte Microsoft 1,08 Dollar verdient. Analysten hatten für die drei Monate des Geschäftsjahres 2019/20 lediglich 1,32 Dollar erwartet.

Alle drei Geschäftsbereiche des Konzerns entwickelten sich besser als prognostiziert. Im wichtigen Cloud-Geschäft inklusive dem Service Azure erreichte der Softwarekonzern erneut ein rasantes Wachstum von 27 Prozent auf 11,87 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit 11,4 Milliarden Dollar gerechnet.

