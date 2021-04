Microsoft zeigt Stärke bei Spielen und im Cloud-Geschäft

Von Aaron Tilley

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft hat erneut starke Quartalszahlen vorgelegt, die den Enthusiasmus der Investoren für den Softwareriesen gestärkt und das Unternehmen in die Nähe einer Bewertung von 2 Billionen Dollar gebracht haben. Microsoft profitiert damit, dass wegen der Corona-Pandemie Fernarbeit und Fernunterricht für viele Menschen zur Norm geworden sind. Dies hat zu einer raschen Akzeptanz seiner Cloud-Computing-Dienste geführt und auch den Umsatz mit Videospielen in die Höhe getrieben.

"Über ein Jahr nach Beginn der Pandemie verlangsamen sich die digitalen Adoptionskurven nicht. Sie beschleunigen sich", sagte Microsoft-CEO Satya Nadella.

Der Konzern aus Redmond im Bundesstaat Washington steigerte seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 19 Prozent auf rund 41,7 Milliarden US-Dollar und erzielte im Zeitraum Januar bis März einen Nettogewinn von 15,5 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse übertrafen laut Factset die Erwartungen der Wall Street.

Die Microsoft-Aktien gaben im nachbörslichen Handel dennoch um 3,3 Prozent nach, nachdem die Aktie im Vorfeld der Ergebnisse leicht angezogen hatte.

Die Umsätze im Zusammenhang mit dem Cloud-Dienst Azure stiegen um 50 Prozent und damit etwa so stark wie im Dezember-Quartal. Azure wurde im vergangenen Jahr zu einer größeren Einnahmequelle für das Unternehmen als sein Windows-Betriebssystem, so Piper Sandler-Analyst Brent Bracelin. Microsoft ist die Nummer Zwei im Cloud-Geschäft hinter Amazon. Auch das Videospielgeschäft lief in der Pandemie besonders stark. Die Umsätze mit Xbox-Inhalten und -Diensten stiegen im abgelaufenen Quartal um 34 Prozent, unterstützt durch die kürzliche Markteinführung von zwei neuen Konsolen, der Xbox Series X und S.

