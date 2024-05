MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

MicroStrategy im Fokus

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MicroStrategy-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 1.035,07 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 1.035,07 USD. In der Spitze büßte die MicroStrategy-Aktie bis auf 1.010,00 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.015,53 USD. Zuletzt wechselten 110.337 MicroStrategy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.999,00 USD. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MicroStrategy-Aktie somit 48,22 Prozent niedriger. Bei 266,00 USD erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 74,30 Prozent könnte die MicroStrategy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MicroStrategy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte MicroStrategy am 29.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MicroStrategy ein EPS von -21,93 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MicroStrategy 115,25 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 132,55 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte MicroStrategy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass MicroStrategy 2024 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD je Aktie ausweisen dürften.

