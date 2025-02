MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Nachmittag tiefrot

Aktienentwicklung

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 317,41 USD.

Die MicroStrategy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 317,41 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die MicroStrategy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 309,52 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,13 USD. Bisher wurden heute 1.229.100 MicroStrategy-Aktien gehandelt.

Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 71,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2024 (46,80 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MicroStrategy-Aktie derzeit noch 85,26 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MicroStrategy am 30.10.2024. MicroStrategy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 116,07 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MicroStrategy 129,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte MicroStrategy am 05.02.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,521 USD je MicroStrategy-Aktie stehen.

