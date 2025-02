MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Nachmittag im Plus

MicroStrategy im Fokus

Die Aktie von MicroStrategy zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MicroStrategy legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 349,58 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die MicroStrategy-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der MicroStrategy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 350,50 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 340,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 466.894 MicroStrategy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MicroStrategy-Aktie somit 35,60 Prozent niedriger. Bei 46,80 USD fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MicroStrategy-Aktie derzeit noch 86,61 Prozent Luft nach unten.

MicroStrategy gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,72 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 116,07 Mio. USD, gegenüber 129,46 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,34 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.02.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte MicroStrategy im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,521 USD einfahren.

