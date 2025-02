MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MicroStrategy. Die MicroStrategy-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 344,93 USD.

Die MicroStrategy-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 344,93 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte MicroStrategy-Aktie bei 344,72 USD. Mit einem Wert von 348,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 364.472 MicroStrategy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MicroStrategy-Aktie. Am 08.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,80 USD. Abschläge von 86,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MicroStrategy ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MicroStrategy ein EPS von -1,01 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MicroStrategy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 116,07 Mio. USD im Vergleich zu 129,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MicroStrategy am 06.05.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,521 USD je MicroStrategy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MicroStrategy-Aktie

Nach wochenlangen Zukäufen: MicroStrategy legt Pause bei Bitcoin-Käufen ein - Aktie fester

Börse New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben