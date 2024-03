MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken MicroStrategy am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

MicroStrategy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MicroStrategy. Die MicroStrategy-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 1.274,16 USD.

Die MicroStrategy-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 4,5 Prozent auf 1.274,16 USD nach. Die MicroStrategy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.213,02 USD ab. Bei 1.240,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.178.294 MicroStrategy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.359,90 USD an. Mit einem Zuwachs von 6,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 188,30 USD am 11.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für MicroStrategy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

MicroStrategy gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,96 USD. Im letzten Jahr hatte MicroStrategy einen Gewinn von -21,93 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat MicroStrategy mit einem Umsatz von insgesamt 124,48 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,55 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,09 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MicroStrategy am 30.04.2024 vorlegen.

2024 dürfte MicroStrategy einen Verlust von -1,893 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

